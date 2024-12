Serie B2 femminile. "Peri» brava e sfortunata. Vittoria e infortuni

Continua il momento d’oro della Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri". Le ragazze di coach Rossano Rossi sbancano per 3-2 il campo del Frascati Volley Club nell’undicesimo turno di B2 femminile: 25-19, 23-25, 25-22, 23-25, 11-15.

E’ stata una lunghissima maratona quella vinta dalle grossetane, sporcata solamente dall’infortunio subito da Nanaj che è dovuta uscire per un problema al ginocchio. Vittoria e due punti pesanti per la classifica della squadra grossetana dopo un match interminabile, che Poggetti e compagne hanno saputo interpretare nel modo giusto, nonostante lo svantaggio per due set a uno.

Frascati aveva visto probabilmente le gare precedenti delle grossetane, visto come le controffensive delle laziali erano ben studiate per disinnescare l’attacco delle maremmane, ma la formazione di Rossi ha saputo trovare alternative al proprio gioco, riuscendo a venire fuori alla distanza.

La squadra era in grande fiducia in questo momento della stagione e lo si è visto, dato come le grossetane sembrano aver trovato ritmo, tempi di gioco e soprattutto prestazioni convincenti da un mese a questa parte. La Pallavolo Grosseto sale a quota 12 punti in classifica, mettendosi alle spalle un gruppetto di squadre ma soprattutto mettendo insieme un filotto importante di punti.

Però la felicità in casa "Giorgio Peri" è stata mitigata dalle brutte notizie relative all’infortunio di Nanaj, che potrebbe privare la squadra della giocatrice per molto tempo. La sfortuna quindi continua ad abbattersi sulla formazione di Rossi che, dopo un avvio di stagione con tante sconfitte anche a causa delle defezioni, sembrava aver trovato la giusta quadratura. Il ko di Nanaj si somma a quello di Brizzi, infortunata la scorsa settimana. Ora la pausa per le feste che sarà necessaria per ritrovare qualche giocatrice ancora alle prese con problemi fisici.