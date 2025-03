Serie B2 femminile. "Peri» con il Roma 7. Rossi: "Voglio punti»

Dopo il trittico terribile contro le prime tre della classe ed in attesa dell’esito del ricorso della scorsa settimana, la Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri" torna in campo. Scontro salvezza oggi alle 16 per la formazione femminile di B2 che giocherà al ventunesima giornata di campionato in casa del Roma 7 Volley che ha 9 punti in più delle grossetane (28 contro 19). Pallavolo Grosseto undicesima in classifica, settimo posto per le laziali.

La squadra biancorossa dopo avere metabolizzato la sconfitta della settimana scorsa contro Frosinone, cerca di riprendersi cercando a fare punti. "Giorgio Peri" ancora rimaneggiato con Brizzi che partirà con la squadra (ma è ancora in dubbio il suo impiego in questa gara) e Gambelli, che invece dovrebbe rientrare fra due settimane.

"La sconfitta di domenica scorsa è stata metabolizzata bene e male – ha spiegato coach Rossano Rossi alla vigilia –. Nel senso che dispiace per la parte arbitrale, accettiamo la decisione dell’errore dell’arbitro, ma rimane il rammarico di aver però buttato una partita dopo aver vinto il secondo set e dopo aver sepolto una squadra nel corso del terzo set, la sfida era in mano nostra. Abbiamo fatto sei e sette errori di fila. Non è concepibile. Eravamo avanti 23-18, avevamo una palla buona che abbiamo messo fuori. Eravamo venuti fuori bene, ma siamo rammaricati per non averla chiusa".

Ora la trasferta a Roma.

"Il sestetto laziale è da prendere con le molle, perché ha giocatrici d’esperienza e di livello – continua Rossi –, non possiamo perdere punti per strada. Dobbiamo giocare con molta aggressività da subito e senza pause. Bacci speriamo di recuperarla, ha iniziato ad allenarsi, speriamo che tutto vada per il verso giusto. Gambelli ha una distorsione al ginocchio e starà ancora fuori per un po’".