Serie b2 femminile. ’Peri’, gli errori costano cari. Stop al tiebreak molto amaro

Quarta sconfitta di fila per la Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ nel torneo di B2 femminile. Ma almeno conquista un punto, avendo perso al quinto set. Il sestetto guidato da Rossano Rossi si è areso per 3-2 sul campo del Roma 7 Volley dopo aver sprecato tanto in una partita che è sembrata una maratona visti i punteggi: 24-26, 25-21, 24-26, 33-31, 15-8. Si tratta comunque di un punto conquistato in ottica salvezza, anche se coach Rossi non sarà stato soddisfatto dei punti gettati al vento.

Il tecnico ha potuto impiegare anche Bacci, al rientro dopo oltre un mese d’infortunio, ma la squadra ha commesso troppi errori regalando alle padrone di casa tre set e molti punti che sembravano poter essere conquistati. La formazione di Rossi ha dimostrato di avere ottime individualità e organizzazione tattica, ma la pressione psicologica in alcuni punti ha fatto la differenza sul campo. La Pallavolo Grosseto infatti nel quarto set aveva praticamente vinto la partita, ma ci sono stati troppi passaggi a vuoto.

Molto si è deciso nel quarto set con le due formazioni sul 24 pari, per proseguire poi punto a punto fino al 30-29. Poi due giocatrici grossetane si ostacolano nel tentativo di recuperare in difesa ed è 30 pari. Poi le romane mettono la testa avanti e chiudono i conti. Nel quinto set Roma 7 parte fore e va sul 4-1, le ragazze di Rossi tornano sotto sul 8-7, spenendo molto e pagando nel finale.