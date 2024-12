Serie B2. "Peri» convincente. A Pomezia punti pesantissimi

Seconda vittoria di fila per la Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri". Il team femminile di coach Rossano Rossi, nella nona giornata di B2, ha battuto fuori casa la Pallavolo Pomezia 3-0 imponendosi nello scontro salvezza con i parziali di 18-25, 16-25, 29-31. Le laziali erano ultime con 0 punti, ma avevano rivoluzionato la rosa.

Per la Pallavolo Grosseto era importante uscire da questo confronto con un successo e la prestazione può essere il segnale che la squadra ha trovato il ritmo necessario per risalire la classifica. Il finale di gara regala qualche attimo di tensione. Infatti nel terzo set il segnapunti ha commesso un errore con la sfida che è stata fermata per alcuni minuti per sistemare le cose.

Nel primo set la Pallavolo Grosseto ha allungato subito prendendosi un vantaggio di 8 punti senza farsi più riprendere. Nel secondo set invece è avvenuto il contrario, con Pomezia avanti e con le grossetane però brave a rimontare e mettere la freccia. Nel terzo parziale sul punteggio di 23-22 per le grossetane c’è stato l’errore del segnapunti che ha interrotto la sfida per dieci minuti. Ma le ragazze sono state brave a portare a termine il set.