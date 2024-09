Serie C e D, ecco tutti i calendari. Una partenza tosta per le pistoiesi

Volley Aglianese e Pallavolo Delfino Pescia in C femminile, UPV Buggiano e Pistoia Volley La Fenice in D "gentil sesso" debutteranno in casa, Blu Volley Quarrata, Progetto Volley Bottegone e Montebianco Volley Pieve a Nievole in C donne, Club Mazzoni in D uomini esordiranno in trasferta.

Nel girone B di C femminile si partirà sabato 5 ottobre: l’Aglianese di Targioni ospiterà la Folgore San Miniato dalle 18 al Pala Capitini; dallo stesso orario, ma a Pontremoli Volley Team Lunigiana – Quarrata; dalle 21 a Cascina, Verodol Pallavolo Casciavola – Bottegone; allo stesso orario, ma ad Alberghi di Pescia Delfino – Montebianco, il derby della Valdinievole.

Nel girone B di D femminile prima sabato 12 ottobre: dalle 21.15 al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano UPV – Nottolini Capannori; dalle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia La Fenice – Giannini Giusto Porcari Volley. Nel girone B di D maschile, esordio venerdì 25 ottobre per il Club Mazzoni Pistoia a Santa Croce sull’Arno contro i Lupi a partire dalle 21.15.

Tornando alla C femminile, inizio non semplice per il Bottegone di coach Michele Barbiero: dopo Casciavola, ecco il Volley Livorno per il debutto casalingo. Nei primi due turni di torneo, due neopromosse per l’Aglianese che dopo il San Miniato dovrà andar a far visita al Migliarino.

Il mese di dicembre si aprirà con l’attesissimo derby col Blu Volley al PalaMelo della città del mobile. Palamelo che sarà sede della seconda giornata per le quarratine di Torracchi: arriverà il Porcari dell’ex Martone, squadra data per favorita alla promozione. Le sfide alle pistoiesi saranno tutte di seguito, dal 30 novembre in casa della Pieve in avanti. In un mese, ecco Aglianese e Pescia tra le mura amiche e Bottegone alla palestra Martin Luther King.

Inizio insidioso per il Delfino: dopo il derby col Montebianco, secondo turno a San Miniato. Il derby d’apertura per la Pieve significa possibilità di interrompere la serie negativa, che dura da 6 anni, con Pescia. Con pedine di valore quali Coselli, Betti e Mantellassi si può fare.

In D, secondo turno a Porcari per Buggiano e a San Mauro a Signa per La Fenice, all’"Anna Frank" contro Calci per il Club Mazzoni. Le squadre pistoiesi di C, infine, saranno impegnate due volte in un turno infrasettimanale, il 18 dicembre e il 16 aprile.

La sosta natalizia sarà dal fine settimana del 21-22 dicembre a quello dell’11/12 gennaio 2025. Oltre a quella di Pasqua, in programma nel weekend del 19-20 aprile, le formazioni riposeranno anche il 22-23 febbraio a causa dell’assemblea elettiva della Fipav.

Gianluca Barni