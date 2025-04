Serie C e D Toscana: Sfide cruciali per McDonald’s Porcari e Pantera

In serie "C" inizia il conto alla rovescia per la conclusione della regular season dei campionati regionali toscani, con il McDonald’s Porcari che è atteso al quint’ultimo impegno stagionale. Al "Palacavanis", stasera, alle 21, arriva il Montebianco, formazione quarta in classifica, quindi tecnicamente la prima inseguitrice delle porcaresi che possono, però, vantare ben 18 punti di margine in classifica. Non sarà una sfida semplice per le ragazze di Grassini che non possono perdere neanche un punto, da qui a fine stagione, ma che, all’andata, furono costrette al tie-break, poi vinto con il minimo scarto.

In serie "D", in settimana, c’è stato il recupero del match rinviato alla ventesima giornata del System che è stato sconfitto in casa per 0-3 (18/25, 22/25, 21/25) dalla Fenice Pistoia. Il programma odierno prevede una sfida molto importante per la Pantera che vuol difendere il proprio terzo posto dall’attacco del Punto Sport, quinto a sole tre lunghezze di distacco, nel match previsto per le ore 21 alla "Martini". Anche a Campi Bisenzio sfida di assoluto interesse, con le padrone di casa del Baccicampi che ospitano la IMG Nottolini, oggi, alle ore 18. Le padrone di casa sono quarte, in piena lotta play-off, quindi e si presentano con 22 punti di vantaggio sulla Nottolini. Proverà a conquistare il sesto successo stagionale il Green Way Barga che, stasera alle 21, ospita La Fenice Pistoia che, in classifica, è nona con 25 punti, circa il doppio delle barghigiane. Altro impegno casalingo per una nostra compagine: è quello delle ore 18 di oggi della "Custer de’ Nobili", dove il System ospiterà la squadra giovanile della Savino Del Bene Scandicci che è decima. A far ben sperare le lucchesi è il ricordo del match di andata, quando, nel turno prenatalizio, il System si regalò quello che, poi, è rimasto l’unico successo esterno stagionale sin qui. A chiudere il programma sarà la Giannini Giusto Porcari che, domani pomeriggio, alle 17.30, sarà di scena a Calenzano nella complicata trasferta contro l’Emmegel.

Andrea Amato