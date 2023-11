Serie C. È derby Aglianese-Quarrata

Tutti in campo. Terzo turno d’andata per la serie C femminile, primo per la C maschile. In C femminile girone B, è tempo di derbyssimo: domani sabato 4 novembre, dalle 21 al Pala Capitini di Agliana, si affrontano il Volley Aglianese, decimo a 0, e il Blu Volley Quarrata, sesto a 3; al solito orario, ma a Carmignano, sfida tra Punto Sport Volley Poggio a Caiano, ottavo a 0, e Montebianco Volley Pieve a Nievole, quinto a 3. Nel girone C, dalle 21 a Viareggio, confronto tra l’Oasi Volley, undicesima e ultima a 0, e la Pallavolo Delfino Pescia, terza a 5. In C maschile raggruppamento B, debutto a Massa contro la Pallavolo Massa Carrara per la Zona Mazzoni. Problemi d’organico per l’Aglianese, priva della centrale Sara Giuliani per noie a un dito e con l’altra centrale Linda Romanelli in forse (sempre guai a un dito della mano); fra le mobiliere, assenti le due ex aglianesi Costanza Bartolini (infortunio a un dito) e Miriam Fasola. Pescia sta recuperando, invece, Greta Menicocci, sinora alle prese con un’infiammazione al ginocchio. Vigili del fuoco al completo, ma al buio. "Non conosciamo i nostri rivali, anche se crediamo siano forti", fanno sapere dall’ambiente mazzoniano. Occhio, quindi.

G.B.