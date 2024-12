Serie C femminile, al PalaGolfo scontro diretto tra le ragazze di Giuseppe d’Auge e il Cascina

Scontro diretto al PalaGolfo di Follonica. Turno infrasettimanale per la Pallavolo Follonica che a distanza di pochi giorni torna in campo. Stasera la formazione di coach Giuseppe D’Auge alle 21 al PalaGolfo riceve la visita della Pallavolo Cascina. Stasera, per il dodicesimo turno di serie C femminile, si gioca uno scontro diretto valido per un posto tra il quinto ed il sesto. Le due formazioni infatti sono appaiate a quota 17 punti, al sesto e settimo posto: chi vince si prende un posto migliore in classifica, potenzialmente potendo insidiare anche la quarta e quinta posizione, attualmente occupate da Volley Team Lunigiana (19 punti) e Montebianco Volley (18 punti). Dopo la vittoria sul campo dell’Oasi Viareggio le follonichesi sono chiamate ad un altro impegno importante. Vincere è fondamentale, per avere la meglio di una diretta concorrente e per mantenere il fattore campo, che in questi campionati, è sempre importante.