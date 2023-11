Serie C femminile. Banca Macerata al via con sole giovani. L’obiettivo è far crescere le ragazze

"Ci siamo presentati ai blocchi di partenza della serie C per offrire alle giovani l’opportunità di confrontarsi con la massima categoria regionale". Nicola Bacaloni, allenatore della squadra femminile dell’Helvia Recina sponsorizzata Banca Macerata, spiega la filosofia di una squadra che ha sposato la linea verde. "Siamo – aggiunge – la formazione più giovane della categoria con un’età media di 16 anni". Dopo cinque giornate la squadra ha portato a casa 2 punti. "L’obiettivo dei settori giovanili – spiega Bacaloni – è far crescere le atlete, il confronto continuo con giocatrici e realtà di un livello più alto sia, assieme al lavoro quotidiano, un ingrediente fondamentale del processo evolutivo delle atlete". Rispetto alla passata stagione è entrato nello staff tecnico anche Marco Valenti e il preparatore atletico Gabriele Rudi. "In questa prima fase stiamo pagando un infortunio importante e l’inesperienza, ma vedo un gruppo sereno e disponibile che deve iniziare a galoppare e smettere di trottare per raggiungere quel livello di gioco che la categoria richiede". Bacaloni ha Arianna Pagnani come seconda. Il roster è formato da Maria Picotti, Vittoria Pistarelli, Viola Tittarelli, Valeria Mercante, Margherita Gibin, Sara Vecchi, Sally Cappellacci, Elisa Pizzichini, Matilde Fabbroni, Alessia Contigiani, Alice Ciccarelli, Sara Costantini e Viola Borsella.