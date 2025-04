Serie C femminile: Blu Volley Quarrata vince 3-1 contro Progetto Volley Bottegone

Nell’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C femminile, nella quale riposava da calendario la Pallavolo Delfino Pescia, il Blu Volley Quarrata piega 3-1 (25-16, 23-25, 25-18, 25-19) il Progetto Volley Bottegone al PalaMelo, il Volley Aglianese perde di misura a Pontremoli (3-2; 25-13, 18-25, 25-20, 23-25, 15-12) con la Lunigiana e il Montebianco Volley Pieve a Nievole cade 3-1 (25-13, 25-17, 18-25, 25-23) a Porcari.

Nella classifica del girone B, Pescia scivola al terzo posto con 60 punti, a 2 lunghezze dalla capolista Livorno e a -1 da Porcari; Pieve a Nievole è quinta a 40, Quarrata ottava a 35, Agliana dodicesima a 25 e Bottegone tredicesimo a 24. "Due squadre diverse, tra partite casalinghe e gare esterne – fanno sapere da casa-Quarrata –. Davanti al nostro pubblico, ci trasformiamo".

Dinnanzi a questo Quarrata, poco da fare per un Bottegone che non ha saputo ripetere la bella prova della settimana precedente con Cascina. Non c’è tempo di riprendere fiato, visto che si torna subito in campo per il turno prepasquale, che si terrà domani. Riposerà, da programma, Bottegone. Fischio d’avvio per tutti alle 21: alla palestra di Pescia, derby tra Delfino e Blu Volley; alla Fanciullacci di Pieve a Nievole, Montebianco – Folgore San Miniato; a Livorno, la prima della classe Bi.emme conto l’Aglianese di coach Targioni.

