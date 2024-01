Serie C femminile. Follonica cola a picco col Pescia

Sconfitta e classifica che inizia a farsi pericolosa per la squadra femminile della Pallavolo Follonica nel campionato di serie C. Le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge hanno perso 3-0 in casa (20-25, 15-25, 20-25) contro il Delfino Pescia nella decima giornata del girone C. Un ko netto e senza storia per le biancoblù la cui classifica adesso inizia a farsi deficitaria. La formazione follonichese era partita bene sia nel primo che nel secondo set, per poi subito il rientro della formazione ospite. Un blackout per la Pallavolo Follonica che ha lasciato il campo a Pescia, dopo essere stata avanti ma aver fallito al momento di chiudere l’incontro. Quello che sembra mancare alla formazione di D’Auge è l’aspetto psicologico e mentale, con tante insicurezze che vengono a galla durante l’incontro. Così la formazione del golfo resta al nono, nonché terzultimo posto, in classifica con 6 punti.