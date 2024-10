Serie C femminile. Follonica da applausi. Lunigiana sconfitta

Inizia nel migliore dei modi la stagione della Pallavolo Follonica nella serie C femminile. Dopo aver riposato nel turno precedente, nella seconda giornata del torneo la Pallavolo Follonica ha battuto in casa 3-1 il Volley Team Lunigiana (25-21, 25-22, 26-28, 25-17).

Sicuramente soddisfatto il tecnico Giuseppe D’Auge per come la sua squadra ha interpretato e giocato una gara contro un avversario per niente facile da affrontare, ovvero una formazione composta di giocatrici esperte e trascorsi nelle categorie superiori. Le follonichesi, che sono scese in campo sul neutro di Marina di Grosseto per l’indisponibilità del Palagolfo, hanno tirato fuori una prestazione di alto livello. Un avvio di stagione importante per il team di D’Auge sceso in campo poggiando sull’intesa e sulla continuità della scorsa stagione. Gli innesti di D’Erasmo e Fartushniak in estate hanno poi aggiunto qualità alla formazione, migliorandone ancora il gioco. La squadra ha cambiato atteggiamento mentale più che tecnico. Lo dimostra il fatto, che è riuscita a tenere alto il ritmo.

Nel primo set la sfida è stata agonisticamente interessante con le ospiti che sono partite forte. Follonica a metà set ha messo avanti la testa, forzando in battuta è mandando Lunigiana è in confusione fino al 25-21. Nel secondo set le maremmane partono forte mettendo subito le cose in chiaro e tenendo la testa avanti fino al 25-22. Nel terzo set le ospiti non ci stanno, Lunigiana ottiene un piccolo vantaggio anche se il punteggio arriva poi sul 20 pari. Entrambe vogliono chiudere il match, e si va sul 26 pari, ma poi sono le ospiti a chiudere 28-26. Nel quarto set la Pallavolo Follonica ritrova ritmo e porta dalla sua parte l’incontro mettendo in difficoltà la difesa avversaria ed allungando sul 20-13. Lunigiana esce dall’incontro e sbaglia in attacco regalando otto palle match alla formazione di Giuseppe D’Auge. Errore al servizio di Fontana e punteggio di 24-17, ma subito dopo ci pensa D’Erasmo a chiudere la gara con l’attacco che vale il 25-17 e la prima vittoria del campionato.