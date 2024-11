Serie C femminile. Follonica, due set da incubo e poi altri tre da vera squadra

La Pallavolo Follonica strappa la vittoria alla Folgore San Miniato al termine di cinque set al cardiopalma. La formazione di Giuseppe D’Auge ha vinto al termine di una partita durata tantissimo, molto combattuta e dopo essere stata sotto per due set a zero. Questi i parziali dei set: 25-11, 25-14, 22-25, 25-27, 5-15. Due punti preziosi ottenuti nella quinta giornata del torneo di serie C femminile che adesso vede una classifica fatta di tre vittorie e una sconfitta, oltre ad aver già osservato il proprio turno di riposo.

Il ritorno di Vaccaro dopo l’infortunio ha dato una mano alla formazione folonichese col tecnico maremmano che ha esultato a fine partita per una vittoria che sembrava impossibile a metà incontro. Le maremmane del Golfo sono scese in campo distratte e senza il giusto approccio. Forse anche sottovalutando le padrone di casa. Ne è venuta fuori un’altalena di emozioni. La squadra è stata brava a cambiare l’andamento della gara. Le ragazze di D’Auge hanno ascoltato i consigli del tecnico ed hanno cambiato marcia negli ultimi tre set, andando a lottare punto su punto. Dopo aver rimontato i due set di svantaggio la partita è andata al quinto: dopo due ore di gioco la Pallavolo Follonica ha vuto la forza di partire subito forte, portandosi sul 4-1, con le avversarie che hanno sbagliato qualche attacco di troppo concedendo il 6-2 al team del Golfo. Muro vincente di Vaccaro e 10-4 Follonica. Nel finale la pratica è stata archiviata da Fontana che ha chiuso con gli ultimi punti decisivi per il 15-5.