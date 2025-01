Serie c femminile. Follonica in trasferta. E non sarà facile

In serie C femminile il Follonica oggi alle 21 è impegnato nella difficile trasferta sul campo del Porcari Volley, terza forza del torneo: sfida che dovrà servire alle ragazze di coach D’Auge per dimenticare il passo falso del turno scorso. Archiviata con tanto rammarico la sconfitta casalinga contro il Casciavola, la Pallavolo Follonica si prepara alla rischiosa trasferta di Porcari. Il morale in settimana è stato basso, visto come lo stop contro Casciavola ha lasciato alcune scorie nel team follonichese. La Pallavolo Follonica non ha sfruttato la giornata che come intrecci poteva invece sorridere, perché Lunigiana riposava e c’erano gli scontri diretti fra Cascina e Quarrata, con Oasi Lido Viareggio che aveva vinto contro Montebianco. Una serie di risultati che potevano essere favorevoli alla formazione follonichese che, in caso di vittoria, poteva salire vicino al quarto posto della classifica. E’ arrivato solo un punto invece contro Casciavola, ma rimane il rimpianto di non avere chiuso il secondo set, che poteva cambiare la partita.