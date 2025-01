Serie c femminile. Follonica sotto tono. Il Porcari ne approfitta

Prosegue il momento poco felice della Pallavolo Follonica. Nel quindicesimo turno di C femminile la formazione biancoblù ha ceduto 3-0 sul campo del Porcari: 25-19, 25-11, 25-22. Sfida poco combattuta dalle follonichesi e secondo ko di fila che fa suonare un campanello d’allarme a coach Giuseppe D’Auge.

Il primo set ha visto Porcari iniziare bene l’incontro portandosi avanti 11-7, ma le follonichesi sono state brave a pareggiare sul 14 pari anche se poi le padrone di casa hanno nuovamente messo la testa avanti dal 21-18 e poi 24-19 che ha chiuso il primo set.

Nella seconda frazione Porcari ha continuato a mettere pressione alla squadra maremmana avanti 15-10, per poi un allungo importante della padrone di casa che lasciano a 11 punti le follonichesi.

Nel terzo set stessa storia con le padrone di casa subito in evidenza con Follonica che gioca un volley troppo poco incisivo. Il Follonica però per la prima volta si trova in vantaggio nel set con il punteggio di 20-19, ma poi le padrone di casa recuperano e chiudono.