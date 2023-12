Serie c femminile. Follonica sottotono, gara senza storia

Il Volley Livorno supera 3-0 (25-14, 26-24, 25-14) la Pallavolo Follonica nella nona giornata di serie C femminile: prestazione sottotono delle ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge il quale, pur recuperando alcune giocatrici, non ha avuto le risposte che cercava. Troppo forte l’attacco delle labroniche, con un opposto con trascorsi in B1, che davanti al pubblico di casa ha fatto il bello ed il cattivo tempo.

Primo set dominato dal Volley Livorno, con Follonica lontana parente della squadra di D’Auge. Nel secondo set cambia la musica, ma a vincere, ai vantaggi, è stata comunque la formazione di casa a causa di due errori evitabili delle maremmane con una battuta ed una ricezione errata. Terzo set mai in discussione. Coach D’Auge ha dovuto lasciare a casa Vaccaro non al meglio ed ora arriva la sosta natalizia che sarà utile per recuperare fatiche ed infortuni e programmare al meglio la ripresa delle ostilità, fissata per il 13 gennaio quando le follonichesi sfiderano Delfino Pescia.