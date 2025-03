Serie c femminile. Il Follonica gioca a Pescia. Servirà una grande prestazione

Trasferta sul campo della seconda in classifica per la Pallavolo Follonica. Oggi alle 21 la squadra di Giuseppe D’Auge scende in campo per la ventiquattresima giornata di serie C femminile sul campo della Pallavolo Delfino Pescia. Trasferta molto difficile per le ragazze di Follonica che sfidano una formazione molto attrezzata che punta anche al primo posto, seppur all’andata nel golfo perse per 3-2. Il team di D’Auge nel turno scorso ha vinto 3-2 una sfida che magari, senza cali di tensione, poteva essere portata in porto in maniera più semplice. Follonichesi settime con 31 punti, ma con una situazione di classifica ancora non del tutto tranquilla, visto come in ottica salvezza tutte corrono. Il risultato della scorsa settimana conquistato per un soffio non fa dormire sonni sereni all’allenatore Giuseppe D’Auge, alle prese con le solite amnesie di gioco, che improvvisamente colpiscono la sua squadra nel corso della gara. Contro Pescia servirà la migliore Pallavolo Follonica, quella per intenderci capace di rimanere concentrata per tutta la durata del confronto. Pescia sta lottando per la prima posizione del girone contro il Volley Livorno primo con 56 punti e a sole due lunghezze di vantaggio sulle pistoiesi. Nel frattempo la federazione regionale ha comunicato la data del recupero della gara fra le maremmane e Bottegone Pistoia rinviata per il maltempo a inizio marzo: si giocherà il martedì 1 aprile alle 21 in casa della squadra avversaria.