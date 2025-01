Serie c femminile. Il Follonica aspetta il Casciavola

Quattordicesima giornata di serie C femminile per la Pallavolo Follonica che oggi dovrà far valere il fattore campo. Alle 18 al PalaGolfo infatti la formazione di Giuseppe D’Auge attende la Pallavolo Casciavola: ottava contro dodicesima in classifica, con 9 punti di differenza. D’Auge ha recuperato due giocatrici importanti come Rossi e Francardi, che saranno forse in panchina per essere poi in campo dalla prossima settimana. Il 2024 per le follonichesi si era chiuso con la sconfitta in casa della capolista Volley Livorno per tre set a zero. Durante la sosta D’Auge ha fatto lavorare sodo la sua formazione mettendo in campo lavoro tecnico e fisico. Ma non è mancato il riposo, visto come la squadra era arrivata a fine anno con le batterie scariche e le ragazze avevano bisogno di recuperare. Follonica che punta senza mezzi termini al bottino pieno, facendo forza sul fattore campo in vista poi delle trasferte non facili di Porcari e Pontremoli che saranno in calendario. D’Auge ha comunque tutta la rosa a disposizione.