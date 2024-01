Serie C femminile. Il Follonica in trasferta a Peccioli

Scontro verità per la Pallavolo Follonica. Trasferta a Peccioli per la Pallavolo Follonica che prova a rialzare la testa per centrare la salvezza in serie C femminile. La squadra allenata da coach Giuseppe D’Auge, alle 21.15, per l’undicesima giornata del girone C sarà al palazzetto di Peccioli per uno scontro salvezza da non fallire. I punti in palio stasera valgono doppio, in quanto un ko delle ragazze del Golfo potrebbe significare l’aggancio anche della Robur Massa. E’ stata una partita del rammarico quella disputata sabato dalla Pallavolo Follonica che aveva di fronte il Delfinopescia. Le ragazze di D’Auge dopo essere partite bene hanno ceduto alla distanza in tre set. "Le ragazze a livello di gioco sono migliorate moltissimo – spiega D’Auge – ce la possiamo giocare alla pari con tutte le nostre avversarie; rimane solo da fare lo step a livello mentale per riuscire a gestire meglio i finali di gara".