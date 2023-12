Serie C femminile. Il team di D’Auge a caccia di riscatto con il Donoratico

Ottava giornata nel campionato di serie C femminile con la Pallavolo Follonica che, dopo la debacle del turno precedente, prova a rialzare la testa. Oggi alle 18 al PalaGolfo di via Sanzio, le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge ospitano l’Ecoresort Paradu Donoratico Volley: scontro salvezza e scontro per l’ottava posizione. Le due formazioni infatti sono appaiate a sei punti in classifica, per questo l’incontro odierno vale doppio. Match di fondamentale importanza:un altro passo falso delle follonichesi potrebbe costare caro visto che davanti potrebbero allungare. Coach Giuseppe D’Auge spera quindi di ritrovare entusiasmo e gioco. Gli altri match in programma oggi: Oasi Volley Viareggio-Volley Livorno, Baia del Marinaio Volley Cecina-Pallavolo Casciavola, Volley Porcari-Delfino Pescia 3-1 (giocata mercoledì), Robur Massa-Volley Peccioli, Pallavolo Cascina riposa.