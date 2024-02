SERIE C FEMMINile. Il team di D’Auge nella tana del Cecina

Ancora un esame da superare per la Pallavolo Follonica che oggi contro Cecina non può fallire lo scontro salvezza. Per la tredicesima giornata del girone C di serie C femminile oggi alle 18 la formazione maremmana allenata da coach Giuseppe D’Auge sarà sul campo del Volley Cecina. Sfida da dentro o fuori tra due formazioni che occupano l’ottava e la nona formazione di classifica. Cecinesi che hanno due punti in più delle follonichesi, che oggi però dovranno trovare la forza di andare a vincere in trasferta. All’andata a Follonica vinsero le ragazze di D’Auge, e adesso serve ripetersi per tentare la salvezza diretta. Servirà quindi il giusto approccio mentale, e anche qualche variante dal punto di vista tattico. Follonica inoltre dovrà essere brava a limitare le offensive avversarie. La squadra del golfo si è allenata regolarmente e D’Auge dovrebbe avere tutte le giocatrici a disposizione.