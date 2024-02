Serie C femminile. Il team di D’Auge ospita il Casciavola

Tredicesima giornata nel campionato di serie C femminile e tanta voglia di proseguire sulla retta via per la Pallavolo Follonica. Il sestetto di D’Auge, reduce da due belle vittorie, oggi alle 18, al palazzetto di Marina di Grosseto, ospita la Pediatus Pallavolo Casciavola, terza forza del campionato. "Abbiamo cominciamo con una bella vittoria il girone di ritorno andando a vincere sul difficile campo della Pallavolo Cascina per 3-1 – dice il coach Giuseppe D’Auge –. Il primo set è stato di marca pisana, poi nel secondo c’è stata una bella reazione delle nostre ragaz-ze, e ottimo l’ingresso della palleggiatrice Betti e della centrale Mazzei. Il lavoro fatto nelle ultime settimane si vede, le ragazze hanno meritato e meritano questo: stanno bene mentalmente ed è giusto così". Il programma: Follonica- Casciavola, Oasi Volley Viareg-gio riposa, Ecoresort Paradu Donoratico Volley-DelfinoPescia, Milù Pesca Livorno-Pallavolo Casci-na, Baia del Marinaio Volley Cecina-Volley Peccioli, Robur Massa-Volley Porcari.