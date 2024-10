Serie C femminile. La Fulgur è rientrata a casa. Il palasport è di nuovo agibile

Sono cominciati i campionati regionali di Serie C femminile di volley. L’attività regionale è divisa in tre gironi. Le sei squadre della provincia di Ravenna sono tutte comprese nel girone C.

Il Volley Russi e la Fulgur Bagnacavallo hanno inaugurato il campionato anticipando il primo turno giovedì scorso, con la vittoria del Volley Russi guidato da Luca Morigi per 3-2 in un incontro che si è giocato a campi invertiti, al Palasport di Via Calderara, stante l’indisponibilità dell’impianto bagnacavallese, dopo la disastrosa alluvione. Le neopromosse bagnacavallesi, guidate da Filippo Randi, hanno dovuto disputare gli allenamenti negli impianti di società amiche e sono appena rientrate nel loro palasport.

Dalla città emerge la storica realtà dei Portuali, al secondo anno in categoria, con una squadra affidata a Stefano Rambelli che disputerà le partite interne al sabato nella palestra Cavezzali della scuola Ricci Muratori. Il Volley Academy, ideato da Manù Benelli e presieduto da Stefania Morri, ha il suo radicamento nei lidi e giocherà in casa al venerdì sera nella palestra di Lido Adriano, con una squadra affidata a Pierpaolo Pasini, dopo l’abbandono della panchina della leggendaria palleggiatrice delle ’Imperatrici’. La Fenix Energia Faenza giocherà al sabato al Pala Bubani guidata da Loris Polo. Si esibiranno al sabato al palasport di Via Lumagni le lughesi della Liverani Involley guidate da Roberto Casadei.

Nel girone C, oltre alle 6 formazioni della provincia di Ravenna, sono comprese altre 8 formazioni delle province di Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena e Bologna. Sul sito fipavcrer.it calendari e risultati aggiornati.

Marco Ortolani