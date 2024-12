SERIE C FEMMINILE. La Pallavolo Follonica piega l’"Oasi»

Torna a ruggire la Pallavolo Follonica. Il team di D’Auge, dopo il black-out del turno scorso, ha vinto 3-1 sul campo dell’Oasi Viareggio, nell’11° turno di serie C femminile, con i parziali di 25-21, 21-25, 24-26, 22-25. Reazione d’orgoglio delle ragazze del Golfo che hanno sbancato Viareggio con una grande prestazione nonostante la partenza fulminante delle padrone di casa che hanno sorpreso le ospiti, andando poi a vincere il primo set. Nel secondo set le cose si ribaltano, con le follonichesi che compiono un break decisivo e allungano subito. Le maremmane sono in controllo e vincono il secondo set per 25-21. Il terzo set è quello più lottato. Le padrone di casa cercano in tutti i modi d’imporsi sulla squadra del Golfo che invece è brava a rimanere lucida per giocare i vantaggi e vincerli. Nel quarto set Follonica riesce a tenere alto il ritmo e vincere, prendendosi tre punti molto importanti.