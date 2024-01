Serie c femminile. La Pallavolo Follonica alza il livello: il Cecina non regge l’urto e si arrende

Nel recupero della terza giornata di serie C femminile la Pallavolo Follonica sorride ancora. Le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge hanno battuto in casa 3-0 (25-18, 25-18, 25-15) il Volley Cecina nello scontro diretto per la salvezza dando continuità di risultati dopo la sfida vinta contro Peccioli. Follonichesi in ripresa, dopo una prima parte di stagione condizionata da troppi infortuni. Le ragazze del golfo si sono sbloccate mentalmente da anno nuovo, salendo a quota 11 punti in classifica. Nel primo set la sfida si è giocata inizialmente punto a punto con le ragazze di casa che poi sono riuscite ad ottenere un break importante andando così a vincere il parziale. Stesso punteggio nel secondo set dove la Pallavolo Follonica ha difeso in maniera importante, variando molto anche le azioni offensive. La gara è comunque sempre stata in controllo, ed il terzo set ha visto proprio lo strapotere delle padrone di casa che hanno dato dieci punti di distacco alla squadra cecinese, allungando in maniera importante e chiudendo al meglio questo girone di andata. Adesso il team di coach D’Auge dovrà prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione, dove l’imperativo sarà quello di recuperare i punti persi nella prima parte di stagione. Sabato prossimo la Pallavolo Follonica giocherà in casa della Pallavolo Cascina che nella prima giornata di campionato aveva battuto il team del Golfo a domicilio per 3-1.