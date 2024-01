Serie C femminile. Pallavolo Follonica riceve la visita del Delfino Pescia

Dopo la lunga pausa per le festività riprende oggi il campionato di serie C di volley regionale. E la Pallavolo Follonica oggi alle 18 ospita il Delfino Pescia per la decima giornata del girone C di serie C. appuntamento al Palagolfo di Follonica per un incontro che le ragazze di coach Giuseppe D’Auge dovranno affrontare al massimo. Il tecnico ha ritrovato alcune giocatrici che hanno smaltito i propri infortuni e oggi pretende una risposta, visto come il terzultimo posto con 6 punti inizia a pesare. Pescia ha 13 punti, avendo però anche giocato 9 incontri, contro i 7 delle follonichesi. L’obiettivo sarà quello di trovare ritmo e concentrazione, cosa finora mancata per via delle numerose assenze. Importante anche non concedere il pallino del gioco alle avversarie, formazione forte e organizzata. Ma vincere oggi è di fondamentale importanza per risalire la china.