SERIE C FEMMINILE. Pesante debacle della Pallavolo Follonica con il Cecina. Ora classifica complicata

Brutta sconfitta e classifica che adesso si fa complicatissima per la Pallavolo Follonica. Il team femminile di serie C allenato da coach Giuseppe D’Auge ha perso 3-0 (25-20, 25-21, 26-24) sul campo del Volley Cecina. Prosegue quindi il momento di difficoltà delle follonichesi, sconfitte in una partita contro una diretta concorrente per la salvezza. E invece le padrone di casa non hanno lasciato nulla al caso, contro un Follonica debole mentalmente, troppo arrendevole e psicologicamente in difficoltà mentale dal primo all’ultimo punto. Adesso per il team del Golfo ci sarà il turno di riposo e quindi due settimane dove l’allenatore potrà lavorare sull’aspetto psicologico e mentale, per ritrovare serenità e voglia che sembrano perdute oramai da alcune settimane. Volley Cecina infatti ha avuto più voglia di vincere delle avversarie, dimostrando determinazione nella parte finale di ogni set. "La squadra è venuta meno – ha detto a fine incontro il tecnico D’Auge – nella parte finale di ogni set. Appena finita la partita ho parlato con le ragazze dicendo loro che da questo momento in poi vince chi ha più voglia di vincere. Le nostre avversarie hanno avuto più voglia di vincere, Cecina ha meritato di più perché ci ha creduto di più. Ora la squadra dovrà tirare fuori la grinta giusta per andare a prendersi la prossima vittoria. Siamo stati in partita solo per demerito delle nostre avversarie, che hanno commesso qualche errore".