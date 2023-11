Serie C femminile. Portuali e Fenix, doppio colpo in trasferta

Le ragazze del CSRC Portuali di Ravenna (in alto a sinistra) espugnano con il risultato di 1-3 (22-25 25-22 26-28 19-25), il campo di Russi inanellando la quinta vittoria consecutiva che le proietta ai vertici di un campionato combattuto. Tabellini: Ghetti 4, Santini 12, Gaddoni 10, Ballardini 11, Zoffoli 2, Ceccoli 4, Galassi 16, Piovaccari 8, Carsetti, Casadei, Ravaglia, Francisconi L1, Gelosi L2. Vittoria di carattere per la Fenix (foto a destra) che espugna 3-1 (25-21; 25-10; 17-25; 25-18) il difficile campo della Retina Cattolica. Tabellino: Alberti 9, Bertoni 10, Francesconi 16, Gorini 4, Betti 4, Emiliani 3, Guardigli 2, Cavallari 10, Maines 6, Seganti (L1), Zoli (L2). All.: Manca. Classifica: Rainbow Forlimpopoli 17; Project System Rimini 16; Faenza e Portuali Ravenna 15; GUT Chemical Bellaria 11; Volley Academy Manu Benelli 9; Liverani Involley 8; Russi Volley 6; Libertas Claus Forlì e Solovolley Imola 4; Rubicone In Volley 2; Retina Cattolica 1.