Serie C femminile. Quarta sconfitta consecutiva per la Futura

Futura Ceparana

1

Admo Lavagna

3

FUTURA CEPARANA: Amendola 5, Barletta 8, Battistini 2, D’Ascoli 13, Benedetti, Morghen 10, Parentini 1, Rapalli 1, Rossi 18, Zanini, Pascucci libero. All. Simoncini.

ADMO LAVAGNA: Campodonico, Capuzzolo, Ceragioli, Gulisano, Malatto, Pescio, Podestà, Profumo. All. Dalmaso.

Arbitri: Bruno e Pantani

Parziali: 25-22, 18-25, 22-25, 25-27.

BOLANO – Quarta sconfitta consecutiva per la Futura che scende al quinto posto. "Si è ripetuto il copione delle ultime tre partite - commenta il dirigente Pascucci - in cui abbiamo vinto il primo set, ma abbiamo poi perso la sfida. Nel quarto spettacolare parziale abbiamo quasi sempre condotto con grinta, ma in un finale incandescente qualche errore di troppo ci è costato la partita". Risultati della 10ª giornata di C femminile: Normac-Campomorone 1-3, S.Sabina-Lunezia 3-1. Classifica: Albaro 23, Campomorone e S. Sabina 16, Admo e Futura 15, Lunezia 5, Normac 0.