Serie c femminile. Team di D’Auge a Viareggio per il riscatto

E’ tempo di rialzarsi in casa Pallavolo Follonica. Oggi alle 18 la formazione femminile di coach Giuseppe D’Auge sarà sul campo dell’Oasi Volley Viareggio per dimenticare il negativo ultimo periodo. Undicesima giornata di serie C femminile per la squadra del Golfo, reduce dal ko casalingo contro Pieve a Nievole per una sconfitta che era arrivata inaspettata. Le ragazze del golfo, ottave in classifica con 14 punti, vogliono tornare a fare bottino pieno in casa della formazione avversaria quartultima con 10 punti. Un campionato, quello di serie C femminile, che ogni domenica riserva sempre qualche sorpresa. Ci vorrà la giusta reazione dopo la gara di sabato scorso. Concentrazione e giusto approccio alla gara saranno le fondamenta per fare bene. D’Auge ha fatto lavorare la squadra molto in attacco; perché serviranno nuove soluzioni visto come le versiliesi hanno dimostrato finora di essere una squadra che non molla mai.