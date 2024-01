Serie C femminile - Torneo ’Una schiacciata nel fango’. La Fenix sbaraglia la concorrenza

La Fenix Faenza si aggiudica il torneo ‘Una schiacciata nel fango’, triangolare di serie C femminile disputatosi al PalaLumagni di Lugo organizzato dalla Liverani Involley con la collaborazione di Fipav Ravenna, per ringraziare la Mondial Quartirolo Carpi per il materiale, le attrezzature e la strumentazione donate alle due società ravennati colpite pesantemente dall’alluvione del maggio scorso. Il torneo prevedeva partite al meglio dei due set su tre, con il terzo ai 15.

Le faentine hanno vinto entrambe le gare disputate superando 2-1 (18-25; 25-20; 15-7) la Liverani Involley Lugo e 2-0 il Quartirolo Mondial Carpi (25-18; 25-15). Seconda è arrivata Carpi grazie alla vittoria per 2-0 (25-19; 25-18) su Lugo. Nel week riprende il campionato di C femminile dopo la lunga e consueta pausa natalizia. La prima delle ravennati a scendere in campo saranno le Portuali Ravenna che giovedì ospiteranno la capolista Forlimpopoli, mentre venerdì toccherà alla Fenix Faenza, che sarà a Imola.

Sabato toccherà invece a Lugo, in casa con Bellaria, e al Volley Academy Manu Benelli Ravenna sul campo del Project Rimini.