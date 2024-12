Serie c femminile. Turno da dimenticare per il Follonica

Sconfitta netta e senza storia per la Pallavolo Follonica in terra labronica senza essere riuscita nemmeno ad entrare in partita. La formazione femminile di coach Giuseppe D’Auge ha ceduto 3-0 (25-12, 25-11, 25-22) sul campo del Volley Livorno nella tredicesima giornata di C femminile.

La Pallavolo Follonica ha provato a fare la propria partita, ma ha dovuto lasciare strada al sestetto di casa che ha giocato decisamente meglio, mettendo sempre in difficoltà la formazione biancoblù. I primi due set sono un monologo delle livornesi, che annichiliscono la squadra di coach D’Auge. Il tecnico di Follonica le ha provate tutte per invertire la rotta dell’incontro, ma le labroniche si sono dimostrate solide in tutti i momenti, anche in quelli di difficoltà.

Adesso per D’Auge e le sue giocatrici ci sarà un po’ di pausa, per ricaricare le pile e magari guarire da qualche acciacco. La Pallavolo Follonica dovrà aspettare sabato 11 gennaio quando tornerà in campo al Palagolfo contro la Palalvolo Casciavola.