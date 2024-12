Serie C. Follonica distratto. Scivolone interno che lascia il segno

Batosta casalinga per la Pallavolo Follonica nel decimo turno di serie C femminile. Le ragazze del Golfo hanno perso 3-0 contro il Monte Bianco Volley vittorioso 23-25, 16-25, 13-25. Troppo forte sul campo la formazione ospite di Pieve a Nievole che ha lasciato a bocca asciutta il team di coach Giuseppe D’Auge. Le follonichesi sono scese in campo poco convinte e poco concentrate. A metà gara poi coach D’Auge ha dovuto rinunciare a Fontana, infortunata, e la squadra ne ha risentito. Eppure nel turno precedente Follonica aveva giocato una grandissima prestazione battendo la capolista Pescia e stavolta cede in casa contro un’avversaria alla portata. La differenza quindi continua a farla l’aspetto mentale. L’atteggiamento rinunciatario della squadra è quello che è risaltato maggiormente, perché le follonichesi hanno giocato ad un ritmo lontanto da quello che potrebbero invece imporre.