Serie C. Il team di Ferrari cede a Prato. Ma con onore

Sconfitta per 3-1 dell’Invicta di coach Enrico Ferrari a Prato nel campionato di serie C con i parziali di 26-24, 25-18, 22-25, 25-15. Il girone di ritorno, così come era accaduto per quello di andata, si è aperto con una battuta d’arresto: rispetto alla gara di andata però i ragazzi di coach Ferrari hanno messo maggiormente in difficoltà gli avversari.

Grossetani che nel primo set hanno messo paura ai lanieri, cedendo solo ai vantaggi ma lasciando sul campo molte energie mentali e fisiche. Nel secondo set questo ha fatto la differenza, mentre nel terzo set i grossetani hanno vinto il confronto riuscendo a giocare una bella pallavolo. Poi però nel quarto set non c’è stata partita, con Prato sempre in controllo. Invicta che è scesa in campo con due ragazzi del 2009, due del 2008 ed uno del 2007. "Tutto sommato abbiamo giocato bene fuori casa e contro una buona squadra come Prato – ha spiegato a fine incontro Enrico Ferrari –. Non è stato facile, Prato è una delle formazioni più in forma del campionato. Non avevo a disposizione Lazzeretti e Corridori impegnati con la serie B a Reggio Emilia. Ho schierato dall’inizio Massetti".