SERIE C. La Kabel si impone con Cascina

La Kabel apre il suo 2025 nel campionato di serie C maschile regionale con tre punti. La formazione di coach Novelli batte 3-0 Pallavolo Cascina (parziali: 25-18; 25-23; 25-15). Un’affermazione che arriva dopo una lunga pausa, e che fa riprendere subito la corsa play off del Volley Prato. Per i lanieri si tratta del sesto successo consecutivo in campionato. Il primo set viene vinto con grande sicurezza e giocando una buonissima pallavolo, chiuso sul 25-18. Nel secondo parziale Prato parte forte sul 5-0 e si illude di potere vincere facilmente. E invece concede troppo a Cascina. Ne viene fuori una frazione combattuta, chiusa dalla Kabel 25-23. Nel terzo parziale Prato riprende decisamente il comando delle operazioni e vince in scioltezza 25-15.

Volley Prato: Alpini , Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Pezzoli, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.