Serie c. La Kabel va a trovare il Migliarino Volley

Kabel alla prima trasferta del ritorno ed è subito big match in serie C maschile regionale. La vittoria con Grosseto è alle spalle e il Volley Prato oggi alle 18, Palestra Leopardi (arbitri Torricelli e D’Azzo) sarà ospite del Migliarino Volley. La gara ha tutto il sapore dello scontro diretto playoff. Lo dice la classifica: le due squadre sono appaiate al terzo posto a quota 17 punti. Lo dice il cammino delle due formazioni che hanno inanellato prestazioni importanti contro avversarie di alta classifica. All’andata Migliarino aveva saputo imporsi a Prato al quinto set. Pisani che erano stati capaci di vincere le prime quattro gare disputate e in formissima, pratesi che invece non avevano ingranato la giusta marcia e stentavano. Da novembre, poi, panorama che cambiava con Prato in crescita (vittorie, tra le altre, su Fucecchio e Massa) e Migliarino battuto da Cascina, Torretta e Massa. Oggi, appunto, le due formazioni sono appaiate e vincere può valere doppio per entrambe.