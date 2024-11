Serie c. L’Invicta ospita la Turris Pisa

Dopo quattro sconfitte di fila l’Invicta di coach Enrico Ferrari prova a rialzare la testa. Oggi alle 21 per il quinto turno del girone B di serie C maschile, la formazione grossetana ospita la Turris Pisa al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto. I pisani, quarti in classifica, hanno dimostrato in queste prima fasi del campionato di essere una buona squadra. D’altra parte i ragazzi di coach Enrico Ferrai hanno bisogno di punti per lasciare l’ultimo posto in classifica. "Speriamo di poter svoltare – dice Enrico Ferrari –. Le sconfitte non ci piacciono, come non piacciono a nessuno. Sono venute comunque con la nostra squadra che ha provato a giocare, cercando di tenere alto il livello di gioco. I risultati non sono arrivati finora, ma siamo fiduciosi. Con Pisa sarà un’altra partita complicata, perché affronteremo un team molto attrezzato. Il salto di categoria è stato molto alto. La squadra è migliorata rispetto a inizio anno, però i miglioramenti non sono abbastanza per gareggiare con squadra così ben costruite".