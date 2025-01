Serie C maschile. I ragazzi di Ferrari ko in terra labronica

Sconfitta al quinto set per l’Invicta maschile in serie C che getta al vento una ghiotta opportunità per fare punti salvezza. I ragazzi di Enrico Ferrari, nella quindicesima giornata di serie C maschile, hanno perso 3-2 sul campo del Tomei Livorno per quello che era uno scontro salvezza da non fallire. E invece i grossetani si sono fatti sorprendere dopo oltre due ore di partita. Questi i risultati dei set: 25-19, 26-24, 21-25, 17-25, 15-8. Grossetani penultimi, livornesi ultimi e passo falso che porta un punto comunque al team di Ferrari.

Il lungo braccio di ferro fra l’ultima squadra in classifica del girone Tomei e la penultima Invictavolleyball si decide al quinto set vinto dalla formazione avversaria con il risultato di tre a due. La distanza in classifica fra le due formazioni rimane invariata, nonostante il successo dei labronici, che restano il fanalino di coda a quattro lunghezze di distanza dai biancorossi, che grazie al punticino conquistato si portano a dieci. I grossetani tornano da Livorno forse con due punti persi. Per come era andata la partita, i maremmani potevano raccogliere qualcosa di più.

Primo set giocato male e perso dall’Invicta che ha commesso tantissimi errori nonostante il Tomei non avesse neanche giocato una grande pallavolo. Le cose sono andate meglio nel secondo set, portandosi avanti 22-18, ma poi perdendo ai vantaggio la frazione per l’incapacità di mettere giù la palla. Sotto di due a zero la squadra ha reagito giocando la terza e quarta parte di gara sempre in vantaggio. Il quinto set però ha condattato la formazione di Ferrari. La prossima settimana, la squadra grossetana non scenderà in campo in quanto osserverà il turno di riposo. Occasione per ricaricare le pile.