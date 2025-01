Serie c maschile. I ragazzi di Ferrari vanno a trovare la Turris

Dopo aver battuto la capolista del girone C l’Invicta prova a dare continuità ai propri risultati. Oggi alle 18, per la quattordicesima giornata di serie C maschile, i ragazzi di coach Enrico Ferrari fanno visita al Turris Pisa: all’andata i grossetani vinsero con facilità, ma per ripetersi servirà la stessa attenzione prestata sia all’andata che nel turno scorso con la prima della classe.

La formazione di Ferrari, seppur molto giovane, ha dimostrato di poter giocare ad alto livello, ma ora deve confermare quanto di buono è stato fatto fino ad oggi, anche se non sarà facile. La Turris infatti per il match di oggi recupera due giocatori importanti assenti nella gara dell’andata, come Cerqueti e Pasquini.

"Nel turno scorso è arrivata una vittoria che ci ha dato morale – ha spiegato Enrico Ferrari –. Ci stiamo preparando da mesi per partite di livello alto. E abbiamo dimostrato di poter giocare a quel livello, ma ora viene il difficile. Ovvero confermarci. Turris Pisa è quarta, ma all’andata vincemmo. Loro vennero a Grosseto senza giocatori importanti, che hanno ritrovato. Sarà un’altra squadra, giocheranno in casa. Sarà una sfida diversa rispetto all’andata. Noi siamo fiduciosi, ci attende però una partita impegnativa. Noi siamo migliorati molto tecnicamente sull’aspetto muro-difesa e ciò ci ha permesso di migliorare in ogni settore. Abbiamo più sicurezza".