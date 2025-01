Serie C maschile. I ragazzi di Ferrari sugli scudi. Sconfitta la capolista Torretta

Colpo a sorpresa dell’Invicta che batte la capolista Torretta Livorno. La tredicesima giornata di serie C maschile sorride alla formazione di Enrico Ferrari che, in casa, batte 3-2 i labronici al termine di una partita combattutissima: 25-20, 23-25, 34-32, 18-25, 15-9. Insomma, il 2025 non poteva iniziare nel modo migliore per i giovani della serie C che si sono imposti oggi in un incontro di oltre due ore combatuttismo. Dopo che i primi due set si sono chiusi sull’1-1, i ragazzi allenati da coach Enrico Ferrari, hanno costruito il loro successo nel terzo set, vinto ai vantaggi con il punteggio altissimo di 34-32, prima di arrendersi nel quarto. L’Invicta ha poi interpretato al meglio il tiebreak imponendosi 15-9 e prendendosi due punti in classifica fondamentali. I grossetani, contro la prima in classifica erano presenti con tutta la rosa al completo, ed hanno giocato una gara quasi perfetta. E’ stata una sfida molto combattuta, con i ragazzi che hanno giocato ssenza timori reverenziali nei confronti della prima della classe. E’ venuta fuori una gara gara molto bella e piacevole anche da guardare. La prossima settimana turno di riposo. Il campionato riprenderà sabato 25 gennaio in casa del Turris Pisa.