Serie c maschile. Il sestetto di Ferrari si fa onore

Con alcuni ragazzi "prestati" alla serie B, l’Invicta maschile di serie C chiude il campionato regolare con una sconfitta. La formazione di Enrico Ferrari ha perso 3-1 in casa contro la Pallavolo Cascina: 22-25, 19-25, 27-25, 18-25. Una sconfitta che cambia poco le carte in tavola per i grossetani che erano già certi del proprio destino negli spareggi playout. Ora ci sarà la pausa di due settimane. Contro Cascina i grossetani sono scesi in campo con molte defezioni, tra tutte i "prestiti" alla serie B (Lazzeretti e Massetti), e poi le assenze perché infortunati di Cericola, Lorenzini e Terrosi. Ferrari ha fatto giocare il giovane Giallini, atleta nato nel 2010. L’Invicta ha poco da recriminare o di cui amareggiarsi, visto che con soli 8 giocatori e referto e senza molti titolari sfidava una formazione di buon livello. Invicta: Ferrari in regia, Giallini opposto. Banda Lorenzini e Vannucci. Al centro Temperani e Corridori con Gigi libero. Unico cambio a disposizione, Pantalei.