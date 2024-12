Serie c maschile. Il sestetto di Ferrari con il Migliarino

Dodicesimo turno per la serie C maschile dell’Invicta. Oggi alle 18 i ragazzi di Enrico Ferrari saranno impegnati sul campo del Migliarino per un turno non semplice. "Si può essere soddisfatti della crescita della squadra rispetto ad inizio anno. Siamo saliti di rendimento e arriva qualche risultato. Il campionato è molto difficile e ci mette alla prova, però non riusciamo a stare al pari delle avversarie – dice Enrico Ferrari –. Stiamo facendo esperienza".

La classifica vede i maremmani in penultima posizione con 7 punti a cinque lunghezze di distanza dal Volley Fucecchio. "Siamo penultimi, ma non siamo ancora pronti. Il nostro obiettivo sarà cercare di essere pronti a febbraio-marzo. Attualmente stiamo crescendo, la classifica parla chiaro, ma il campionato è molto difficile – ha aggiunto Ferrari –. Sfidiamo una squadra difficile, all’andata fu senza storia. Il Migliarino è molto organizzato e strutturato, con un opposto forte e palleggiatore con personalità. Vengono da due risultati non buoni, ma in casa fa sempre bene".