Serie c maschile. Il sestetto di Ferrari cede il passo

Sconfitta per l’Invicta nel torneo di serie C maschile. Alla formazione di Enrico Ferrari non è bastato l’impegno, visto che Migliarino Volley si è imposto in casa 3-0 dimostrando di essere superiore alla giovane formazione grossetana piegata 25-17, 25-18, 25-22. L’Invicta chiude il 2024 con una sconfitta e con la classifica ancora deficitaria, ma tornare a casa dal campo pisano era un’impresa difficile. E coach Ferrari lo sapeva, visto come Migliarino è una delle migliori formazioni del campionato, completa un po’ in tutti i reparti e con giocatori di categoria.

I primi due set sono stati sempre ad appannaggio dei padroni di casa che hanno dettato il ritmo dell’incontro. Meglio ha fatto l’Invicta nel terzo set giocando punto a punto fino alla fine. Senza dubbio Ferrari può recriminare per le assenze di alcuni giocatori. Ora la squadra, essendo composta da molti under, continuerà ad allenarsi anche durante la sosta visto che sono in programma alcuni tornei regionali.