Serie C maschile. Il sestetto di Ferrari sorride. Piegata la Turris Pisa al quinto

E alla quinta giornata del campionato di serie C maschile finalmente l’Invicta può esultare. In casa, la formazione di Enrico Ferrari, dopo 4 sconfitte, ha vinto 3-1 contro Turris Pisa al termine di un lunghissimo braccio di ferro: 29-27, 25-27, 25-19, 26-24.

Vittoria più che meritata per la giovane squadra dell’Invicta che interrompe così un digiuno durato per quattro giornate e nella quinta si toglie la soddisfazione di conquistare i primi tre punti del campionato frutto di una prestazione che ha visto i maremmani rimanere concentrati per tutto l’incontro.

Anche prima di questa vittoria c’è da dire che la squadra ha sempre giocato e non ha mai tirato i remi in barca.

Solo all’inizio del confronto i grossetani hanno avuto un passaggio a vuoto subendo un passivo i 9-2. Poi, sistemate un po’ le cose, la squadra ha rimontato il set, andando a vincere 29-27 un lungo braccio di ferro.

Il secondo set ha visto invece alti e bassi dei grossetani che sono mancati in alcuni momenti decisivi della frazione.

Nel terzo set invece l’Invicta è stata quasi sempre in vantaggio, così come nel quarto set, seppur andando avanti 19-12 c’è stata la rimonta ospite a complicare le cose. Le due formazioni poi si sono giocate il tutto per tutto nel finale con la difesa che ha fatto la differenza ai vantaggi.