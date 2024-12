Serie c maschile. Il team di Ferrari si arrende nel finale

I giovani dell’Invicta cedono al quinto set sul campo di Cascina. Nel nono turno di serie C maschile la formazione di Enrico Ferrari è stata piegata dalla Pallavolo Cascina 3-2 (27-25, 25-27, 25-16, 21-25, 15-11) al termine di un braccio di ferro durissimo. Vittoria che è scivolata via dalle mani dei grossetani che avrebbero meritato i due punti contro un avversario senza dubbio più esperto. Bella partita dei grossetani che hanno lottato punto a punto contro Cascina, anche se resta l’amarezza per non aver portato a casa una vittoria da un campo difficile. L’Invicta ha giocato molto bene i primi due set, col primo scappato di mano per alcuni errori nel finale. Nel terzo set l’ha fatta da padrone il nervosismo, mentre nel quarto Ferrari ed i suoi hanno ritrovato concentrazione. Al tie break l’Invicta ha pagato lo scotto di trovarsi sotto 8-1, e la rimonta è terminata prima che ci fosse modo di riacciuffare i padroni di casa. Nonostante il punto conquistato la formazione grossetana in classifica è adesso penultima con cinque punti.