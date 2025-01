Serie c maschile. Il team di Ferrari frena. Errori fatali contro la Turris Pisa

Sconfitta pisana per l’Invicta nel quattordicesimo turno di serie C maschile.

Dopo aver battuto la capolista Torretta Livorno nel turno precedente, stavolta i ragazzi di Enrico Ferrari (nella foto) cedono 3-1 ul campo della Turris Pisa al termine di una sfida molto combattuta.

I grossetani erano partiti bene, vincendo il primo set, poi giocando a viso aperto il secondo e terzo, ma chiudendo malamente il quarto set.

Turris Pisa che all’andata era stata sconfitta, ma che stavolta aveva in campo i propri giocatori migliori.

E’ stato un confronto molto combattuto con i giovani allenati da coach Ferrari che erano partiti subito forte tanto da sorprendere la formazione di casa costretta a subire il loro gioco offensivo.

Secondo set con i pisani in controllo e con la terza frazione decisiva. Grossetani sconfitti ai vantaggi 26-24: se i ragazzi di coach Ferrari avessero vinto il terzo set, probabilmente la gara avrebbe potuto avere un esito assai diverso.

Nel quarto set, infatti, le energie mentali e fisiche dell’Invicta sono venute meno, mettendo a segno solo undici punti.

Una sfida giocata con alti e bassi, come il primo e secondo set, mentre a tratti nel terzo e quarto sono venuti meno i fondamentali.

Prossimo turno di campionato in programma sabato in casa del Tomei Livorno, ultimo in classifica, per una partita che la giovane formazione grossetana potrebbe sfruttare per mettere a segno punti importanti per migliorare la propria posizione in graduatoria.