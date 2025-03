Serie c maschile. Invicta, battuta d’arresto. Ora serve cambiare marcia

Sconfitta casalinga per l’Invicta di Enrico Ferrari nella quarta giornata di playout di serie C. Momento delicato per la giovane formazione maschile grossetana impegnata nella corsa salvezza: i ragazzi di Ferrari hanno perso in casa 3-1 contro la Polisportiva Remo Masi Rufina che si è dimostrata una formazione forte e vogliosa di salvarsi, imponendosi 25-20, 23-25, 19-25, 19-25. I grossetani hanno provato a fare il proprio gioco, servendo ripetutamente Lazzeretti che è andato spesso a segno, ma che poi ha accusato un plausibile calo. L’Invicta ha faticato a trovare alternative offensive, facendosi mettere sotto. Il primo set è andato ai grossetani che, mentre nel secondo – molto tirato – pur avanti 22-20 non sono riusciti a chiuderlo a proprio favore e la gara prende un’altra piega. Non è stata una partita delle migliori, quella giocata dai maremmani, che sono sempre a caccia di punti salvezza che possono dare più tranquillità. Invece i ragazzi grossetani restano per il momento nella parte bassa del girone e ci sarà da soffrire ancora nelle prossime partite per ottenere il mantenimento della categoria. La classifica della pool salvezza: Pallavolo Cascina 37, Migliarino Volley 32, Jolly Volley Fucecchio 29, Polisportiva Remo Masi 28, Tesi Volley Arezzo 18, Ies Tomei Livorno 13, Sales Volley Firenze 13, Invicta 13, Norcineria Toscana 12, Emma Villas La Bulletta 8.