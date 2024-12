SERIE C MASCHILE. Invicta: scontro diretto con il Fucecchio

L’Invicta di Ferrari tenta il tutto per tutto nello scontro diretto con il Fucecchio. Nona giornata di campionato ed ancora un anticipo di venerdì per l’Invicta. Alle 21 stasera la formazione maschile di serie C ospita il Volley Fucecchio per il nono turno del girone B. Al PalaMaroncelli la giovane formazione di Enrico Ferrari, penultima in classifica con 5 punti, ospita la terzultima formazione in classifica, che ha 11 punti, per quella che potrebbe essere l’occasione per fare punti e magari accorciare in classifica proprio sugli avversari. Coach Enrico Ferrari avrà a disposizione tutta la squadra, compreso Massetti, rientrato la settimana scorsa dopo un lungo infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo di gioco. Anche Corridori e Lazzeretti liberi dalla serie B saranno della partita, così da consentire a Ferrari ampi margini di scelta. Il Fucecchio può essere alla portata dei grossetani, per questo l’occasione pare ghiotta per l’Invicta.