Serie C maschile. Vdm, match in discesa. In panchina torna Botti

Vdm Mulattieri

3

Colombo Genova

0

(25-16; 25-19; 25-14)

VDM MULATTIERI: Benevelli, Bottaini, Conti, Fontona, Girelli, Macrì, Ribolini, Rossini S., Sozzi, Vescovi, liberi Moretti e Rossini G. All. Botti.

COLOMBO GENOVA: Ajmar, Bontempo, Della Lena, Molinari, Poggi, Portello, Silipigni, Treccosti, libro Calcagno

Arbitri: Sabato e Bruno

SANTO STEFANO MAGRA – Netta vittoria della Vdm Mulattieri sul fanalino di coda Colombo Genova e tre punti che permettono di salire in quarta posizione. In panchina, dopo l’addio consensuale di coach Berti, è tornato Elia Botti. "Questa vittoria – dice il nuovo tecnico – è un punto di partenza importante per proseguire il nostro cammino in campionato. Ci aspetta tanto lavoro e spirito di sacrificio". Risultati: Finale-Savona 3-0, S.Antonio-Ligurmar 3-1, Albisola- Lavagna 3-0, Colombo Voltri-Sabazia 0-3. Classifica: Albisola e Sabazia 24, Sanremo 22, Vdm Mulattieri 17, Finale e Lavagna 15, Ligurmar 12, Colombo Voltri e S. Antonio 9, Savona 2, Colombo Genova 1.

Ilaria Gallione