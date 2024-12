Serie c maschile. Vittoria al cardiopalma per i ragazzi di Ferrari

Vittoria al cardiopalma per l’Invicta di Enrico Ferrari. La formazione maschile, nell’undicesima giornata del campionato di serie C, ha battuto 3-2 in casa il Volley Fucecchio 25-22, 19-25, 15-25, 25-22, 15-12. I grossetani PalaMaroncelli di Marina di Grosseto si sono imposti con una prova coraggiosa e senza mollare mai. Anche nelle difficoltà il gruppo è rimasto unito andando a prendersi due punti importanti per la classifica. Il merito dei grossetani è sempre stato quello di non mollare mai, anche quando improvvisamente la sfida stava prendendo la strada di Fucecchio.

Ospiti bravi a stare sempre in partita, ma l’Invicta che è stata brava a tenere duro, e con le ultime forze ha saputo spingere sull’acceleratore nel quinto set per fare propria la posta in palio. Una bella reazione a livello caratteriale per la formazione dell’allenatore Enrico Ferrari che sale a quota sette punti in classifica, attualmente penultimo in graduatori, tallonando proprio la formazione di Fucecchio che ha 12 punti.